Eesti parimad sulgpallurid lõpetasid aasta esisajas

Maailma kolme parimana lõpetasid naistest aasta Yufei Chen (Hiina) 96 765, Tzu Ying Tai (Taivan) 95 675 ja Akane Yamaguchi (Jaapan) 88 650 punktiga. Parim eurooplanna Carolina Marin (Hispaania) on kümnes. Meestest moodustavad esikolmiku valitsev maailmameister Kento Momota (Jaapan) 111 918, Tien Chen Chou (Taivan) 80 548 ja Long Chen (Hiina) 79 640 punktiga. Anders Antonsen (Taani) on 77 600 punktiga parim eurooplane, koht neljas.

Maailma esisajas on endiselt ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran – Helina Rüütel, asudes 65. kohal. Meespaarismängus on Kristjan Kaljurand – Raul Käsner 211. kohal, segapaarismängus leiab parima Eesti paari Mihkel Laanes – Helina Rüütel 391. kohalt.

Naisüksikmängus on Kristin Kuubal koos 21 250 punkti ning need annavad talle olümpia reitingutabelis 29. koha. Meesüksimängus on Raul Must 18 370 punktiga jätkuvalt 32. kohal. Nii Kuuba kui Must on punktilisa nõutamas uue aasta teisel nädalavahetusel Tallinnas peetaval edetabeliturniiril.