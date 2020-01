Lõppenud kümnendi küsimus: kas rohkem väravaid lõi Messi või Ronaldo?

On enam kui kindel, et täpselt kümne aasta pärast, 1. jaanuaril 2030 räägitakse juba uutest nimedest, sest nii Messil kui ka Ronaldol on tolleks hetkeks turjal kaugelt üle 40 eluaasta. Ent 2010-ndad olid nende päralt, nad olid parimas sportlaseeas.