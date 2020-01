Arsenali uus peatreener Manchester Unitedi alistamisest: kõik oli perfektne

«Kaks viimas mängu olid juba head, nägime asju, mida meeskonna juures muuta. Kõik oli nüüd perfektne, oleme väga õnnelikud, et saime oma fännide ees sellise võidu Unitedi vastu kätte,» lausus Arteta BBC-le.

«Ainus võimalus tulemusi teha ongi see, kui mehed tulevad väljakule, et klubi eest võidelda. Pole vahet, millisel positsioonil mängid või mis su nimi on – tuleb ühiselt tulemuse eest võidelda. Täna saadi sellega hästi hakkama,» lausus Arteta