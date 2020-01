Üllas tegu! Tennisemaailma «paha poiss» Kyrgios soovib koguda raha Austraalia tulekahjude kustutamiseks

Hooaja esimese Suure Slämmi turniiri eel on Kyrgios enesekindel: «Ma tunnen end värskena. Armastan seda, mis mind siin ümbritseb. Teen mida suudan, et vastased alistada. Tean, et kodupublik toetab mind – olin üle poole aastast Austraaliast eemal, see on suurepärane tunne, kui taas kodupubliku ees mängida saab,» kinnitas Kyrgios.