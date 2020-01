Veerpalu kunagine konkurent eestlase uuest skandaalist: see on traagiline

«See kõik on minu arvates väga traagiline. Veerpalu ei hooli oma karistusest üldse ning ta isegi ei mõtle sellele, et tal on karistus,» lausus Södergren Rootsi väljaandele Expressen.

Södergren kinnitas, et tema arvates kasutas Veerpalu ise kogu karjääri dopingut: «Veerpalu kohta olid alati kahtlused, kuid ta suutis vältida vahele jäämist. Eriti kurb on see, et tema poeg Andreas samuti dopingut kasutas. Selgelt surus seda pojale peale Andrus Veerpalu.»