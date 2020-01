Saaremaa VK mänedžer: uus peatreener pole põrsas kotis

Kreeka ja Rootsi kodakondsusega juhendaja võtab ametiposti üle Urmas Talilt, kes lahkus pärast aastavahetust klubi juurest. Eestlane tüüris saarlasi kaks ja pool aastat ning oli Saaremaa esimene peatreener.

Sepp ütleb, et kontakt Kalmazidisega tekkis tänu agentidele. «Maailmas on sadakond erinevat agenti ja ma suhtlen aktiivselt peaaegu pooltega. Saatsin usaldusväärsematele agentidele ülevaate, millist treenerit ja millises hinnaklassis on vaja. Tuli erinevaid variante.

Saime Kalmazidise kohta erinevatelt mängijatelt ja treeneritelt väga positiivset tagasisidet. Põrsast kotis me ei too ja tahaks loota, et hooaeg jätkub tõusvas joones.» Juhendajaga sõlmiti leping käimasoleva hooaja lõpuni.

Kalmazidis jõuab Saaremaale homme õhtul ning annab laupäeva hommikul esimese harjutuskorra. Et uueks tööks paremini valmis olla, on loots üle vaadanud enamiku saarlaste mängudest.

Nii nagu pallimängualades ikka, võib uus treener tuua muutusi ka pallurite osas. Sepa sõnul pole Saaremaal praegu kavas selles vallas vangerdusi teha. «Eks Ioannis peab esialgu mängijatega tuttavaks saama. Kui midagi muuta, tuleb seda teha enne esimest veebruari, sest siis läheb üleminekuaken kinni.»

Sepp märgib, et ühtegi Eesti treenerit Saaremaa kaalumise alla ei võtnud, kuna keset hooaega on paremad juhendajad lepingutega seotud.

Kalmazidist peetakse väga heaks motiveerijaks ning see oli Sepa sõnul mehe palkamisel väga tähtis. Ta selgitab: «Meil on vaja treenerit, kes suudaks igast individiidist maksimumi välja saada. See on peen psühholoogia ja kunst.»