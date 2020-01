Saaremaa võrkpallurite uus pealik: alustan tööd väga keerulisel ajal

«Hooaeg on juba täies hoos ja seetõttu pean tunnistama, et töö alustamiseks ei ole just ideaalne aeg. Annan endale aru, et mul saab algul olema väga-väga raske. Ma pole saanud meeskonna ettevalmistuses ja koosseisu planeerimises sõna sekka öelda. Kohe ja kiiresti midagi ehitada on keeruline. Seda enam, et kohe on päris tihedalt mänge tulemas,» sõnas homme õhtul Eestisse saabuv Kalmazidis telefonitsi Postimehele.