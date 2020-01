Ametlik: uuel hooajal sõidavad M-Spordis Lappi, Suninen ja Greensmith

Uue tulijana liitub meeskonnaga Citroeni lahkumise järel oma kohast ilma jäänud soomlane Esapekka Lappi, kes on oma kiirust tõestanud nii Toyota roolis kui ka Citroeni roolis. Uuel hooajal teeb Lappi M-Spordi meeskonnas kaasa kõikidel rallidel.



«Ootan väga uut seiklust. M-Spordil meeskonnana on suur pühendumus autosporti ja WRC-sarja. Paljud talendikad sõitjad on hetkel ilma meeskonnata, nii et olen väga õnnelik, et just mina selle võimaluse sain,» rääkis Lappi.



«Sel nädalal alustame testidega, soovin juba väga Fordi avastada. Viimati, kui Fordiga sõitsin, olin päris edukas (Lappi tuli Soome 2012. aastal Ford Fiesta S2000-ga Soome meistriks), ma ei jõua ära oodata, et saaksin uuel hooajal häid tulemusi teha,» lausus Lappi.