Eesti koondisel parim võimalik koosseis, Patrailile lubati lisapuhkust

Eesti koondis kohtub 16. jaanuaril võõrsil Luksemburgiga ja kolm päeva hiljem võõrustatakse sama vastast Põlvas Mesikäpa hallis.

EMi vaheetapil selgitavad kuus koondist kolm pääsejat põhivalikturniirile, kus selguvad 24 parema hulka edenejad. EM-finaalturniir toimub 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias, peale korraldajate saavad otsepääsme peagi algava 2020. aasta EMi kaks finalisti. Lisaks Eesti – Luksemburg paarile on vaheetapil vastamisi veel Gruusia – Soome ja Belgia – Küpros.

Eesti meeskond koguneb järgmisel nädalal, et Käärikul neljapäevases laagris ja pärast paari puhkepäeva Tallinnas mängudeks valmistuda. Sivertssoni käsutuses on 19 mängijat, kellest Käärikul puudub Mait Patrail. Saksamaa Bundesliga läks talvepausile vaid paar päeva enne aastavahetust ning TSV Hannover-Burgdorfi pallurile lubati lisapuhkust.

Pärast enam kui aastast pausi on koondise ridades tagasi Põlva Serviti kogenud väravavaht Eston Varusk. Sügisel MM-valikmängudest vigastustega eemale jäänud Karl Toom, Andris Celminš ja Karl Roosna peaks kõik tervetena rivis tagasi olema. Ainus võimalik debütant on HC Tallinna joonemängija Rainer Kelk, ent temagi on varem koondiselaagrites osalenud.

«Tänase seisuga oleme saanud kokku kõik mängijad, keda soovisime. Celminšil oli detsembris kannavigastus, aga see peaks nüüd kontrolli all olema. Varuski kvaliteet on mulle teada ja ta toob kogemustega kindlasti võitlust väravavahi positsioonile. Kelk on huvitav ja teist tüüpi joonemängija,» lahkas Sivertsson tehtud valikuid.

«Väga kasulik on meeskond niivõrd pikaks ajaks kokku saada. Meil on olnud laagreid Poolas ja Rootsis, aga alati oli seal puudujaid. Seega on hea kõigi parematega ühiselt töötada nii individuaalselt kui meeskondlikult. Nii saame usutavasti viia tehnilise praagi mängudes miinimumini ja parandada taktikalisi vigu, mida tegime MM-mängudes,» selgitas 54-aastane rootslane.

Luksemburgi ettevalmistus erineb Eesti omast täielikult, sest meeskonda ootab enne EM-valikmänge veel kodune MM-valikturniir, kus kolme päeva jooksul kohtutakse Slovakkia, Leedu ja Fääri saartega. Sügisel pidas Luksemburg kodus kaks maavõistlust Lätiga ning sai ühe võidu ja ühe kaotuse. Detsembris kaotati kahel korral võõrsil Itaaliale.

«Ühest küljest on kindlasti vastasele kasulik saada mängukogemust. Aga teisest küljest, suureneb sellise koormusega vigastuste- ja väsimusoht. Meile aga annab kolme mängu nägemine vahetult enne omavahelist vastasseisu hindamatut videomaterjali, mille põhjal valmistuda,» hindas Sivertsson.