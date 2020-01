Erik Sorga teenetest on huvitatud klubid üle Euroopa

«Arusaadavatel põhjustel ma ei saa konkreetseid nimesid nimetada. Küll aga võin öelda, et tegemist on klubidega kogu maailmast: Inglismaalt, Itaaliast, Belgiast, Hollandis, Venemaalt, Taanist, Rootsist ja isegi Ameerika profiliigast MLS. Ka Poola klubid on ses grupis,» vahendab Sorga agendi Harri Ojamaa sõnu Poola veebilehekülg sportowefakty.wp.pl.

Poola meedia andmetel on 20-aastase Sorga teenetest huvitatud sealses Ekstraklasas mängivad Bialystoki Jagiellonia, Krakowi Cracovia ja Poznani Lech. Ojamaa sõnul on temaga ühendust võtnud koguni viis Poola kõrgliigaklubi. «Ükski Poola klubi pole ametlikku pakkumist veel teinud,» lausus Ojamaa.

«Ta on alles 20-aastane, kuid juba mänginud rahvuskoondises. Tal on suurepärane statistika, aga ka tehnilised oskused, nagu näiteks võimaluste realiseerimine, füüsiline tugevus ja kiirus, mis võimaldab tal tugevamates liigades edu saavutada,» kommenteeris agent Sorga tugevaid omadusi.

Ojamaa lisas: «Klubi ja mängija tunnevad, et tal on vajalikud jalgpalliomadused ja vaimne tugevus, mida on vaja järgmise sammu astumiseks ehk tugevamasse liigasse siirdumiseks. Otsustame klubivahetuse kasuks ainult siis, kui oleme kindlad, et oleme leidnud õige klubi.»