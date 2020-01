Manchester United jahib Torino Juventuses pingile langenud poolkaitsjat

Ülemöödunud suvel Liverpoolist Torinosse kolinud 25-aastane Can on Itaalia suurklubis langenud pingimeheks, olles tänavusel hooajal mänginud ainult seitsmes liigamängus. Manchester Unitedi keskväli on hõre, sest paljud mängijad on kimpus vigastustega. Peale Manchester Unitedi on Cani teenetest huvitatud ka Saksamaa suurklubi Dortmundi Borussia.