Londoni Arsenali peatreener pani kuulujuttudele punkti

Inglismaa meedias on ringlema läinud spekulatsioonid, et Aubameyang lahkub Arsenalist, kui klubi ei pääse järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse. Arsenal asub Inglismaa jalgpalli Premier League’is alles kümnendal kohal ning jääb ihaldatud eurosarja viivast kohast üheksa punkti kaugusele.

Lisaks soovib Arteta, et eelmise peatreeneri Unai Emery ja klubi fännidega tülli läinud poolkaitsja Granit Xhaka ei lahkuks. Teda seostatakse Saksamaa Bundesligas mängiva Berliini Herthaga. «Ma tahan, et meeskonnakaaslased oleksid tema selja taga ja aitaksid tal meelt muuta, sest meil on teda vaja. Usun, et kui suudaksime seda teha, siis fännid reageeriksid positiivselt,» arvas Arteta.