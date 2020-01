Jüri Vips: probleem on selles, et superlitsentsi punktid pole koos

Jüri Vips, superlitsents jäi küll saamata, kuid oled sa möödunud aastaga rahul?

Ei, sest ma sean endale kõrged eesmärgid. Tahtsin sel aastal kindlasti võita. Nüüd ongi probleem selles, et superlitsentsi punktid pole koos. Oleksin kolmanda kohaga ka rahul olnud, kui võitnud poleks. Aga superlitsentsi punktide täis saamine tähendab motospordis väga palju. Järgmisel aastal on vaja kindlasti need täis saada.

Mida ütles Red Bulli noorteprogrammi juht Helmut Marko sulle aasta tagasisidena?

Eks ta teadis, et mul polnud parim auto. Esimesed kolm paremat olid ju samas tiimis. Nad olid kindlasti head sõitjad, aga ma ei tea, kas nad päris maailmatasemel olid. Aga tema (Helmut Marko - toim) oli ikkagi samamoodi nagu mina pettunud. Macau kohta ta midagi halvasti ei öelnud. Ta oli suhteliselt rahul selle nädalavahetusega. Viimases sõidus läks nihu, aga muidu oli hea nädalavahetus.

Kuidas sa tunned, kui palju sa arenesid sõitjana?

Päris palju. Selle aasta vormel-3 oli teistsugune kui varem. Rehvid on nüüd hästi tundlikud. Kõik, kes polnud varem nendega sõitnud, vajasid harjumist. Kõvasti õppimist on olnud see aasta, just rehvide säästmise ja tunnetamise osas.

Oled palju simulaatorit kasutanud, kui palju saab simulaatoril kogetut pärisellu üle kanda?

Tänapäeva simulaatorid on hästi tehtud. Näiteks vormel-1 meeskonnad kasutavad simulaatorit auto arendamisel. Uued jupid proovitakse simulaatoris läbi. Asi on väga täpseks läinud. Päris palju pannakse raha sinna ja need on head. Aga see pole ikkagi nagu tegelikus elus. Sa ei tunne G-jõude kiirendamistel ega pidurdamistel.

Rallisõitjad tunnevad oma autot väga hästi ja on võimelised seda ise parandama. Kuidas sinul vormeliga on?

Autot ma tean hästi, aga see ei ole parandmise pool. Tean seadistamist. Meil päris nii ei ole, et kui midagi katki läheb, siis hakkad parandama. Kui auto katki läheb, on sõit läbi.

Kas saad selle aasta plaanide kohta midagi öelda?