Hyundai teatas koosseisu Rootsi MM-ralliks

Kokku on Loeb Rootsi MM-etapil kihutanud tervelt 13 korda. Üheksakordne maailmameister on Skandinaavias tõusnud poodiumi kõrgeimale astmele ühe korra. Teiseks on ta jäänud neljal juhul. Muide, nii Tänak kui ka Neuville on Rootsis samuti võitnud.