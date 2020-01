Ferrari pealik: Schumacher on hea kandidaat F1-sarja sõitjaks

Seitsmekordse maailmameistri poeg Mick lõpetas 2019. aastal oma debüüthooaja F2 sarjas 12. kohal. Küll aga suutis ta oma potentsiaali näidata Ungari GP-l, kus ta etapivõidu võttis. Lisaks testis ta eelmisel hooajal kahel korral Alfa Romeo F1 masinat.

«Oleme väga õnnelikud, et Mick on saanud osaks Ferrari noorte sõitjate akadeemiast. Ferrariga koostöö tegemine pole mitte ainult tema isa Michael Schumacheri teene, Mick on ise väga hea sõitja. Ta suutis eelmisel aastal samuti näidata vägagi häid tulemusi,» rääkis Ferrari pealik Mattia Binotto Autospordile.

«Loomulikult olid suurte kogemustega sõitjad temast eespool, aga see oli Mick'i poolt korralik hooaeg, ta sai kõvasti kogemusi ja tema kiirus uustulnukana oli vägagi rahuldav. Uuel hooajal näeme lähemalt, mida ta teha suudab,» lausus Binotto.

«Meie loodame temast uuel aastal väga palju. Tal on nüüdseks aasta jagu kogemust olemas. Meie Ferraris leiame, et ta on tuleviku osas väga hea kandidaat ka F1-sarja sõitjaks,» lausus Binotto, kuid ei tahtnud täpsustada, kas Ferrari teda oma F1-meeskonna sõitjana lähitulevikus näeb.