Verstappen usub, et suudab järgmine aasta Mercedesed ja Ferrarid seljatada

Karjääri jooksul kaheksa etapivõitu noppinud Verstappen on väga kuum nimi kogu sarja meeskondade seas ja kõik ihkavad teda oma meeskonda. Läinud hooajal lõpetas hollandlane üldkokkuvõttes kolmandal positsioonil, jäädes alla ainult Mercedese sõitjatele Lewis Hamiltonile ja Valtteri Bottasele.

Uuel hooajal usub Verstappen, et jõuvahekorrad on hoopis teised, sest nende masina arendus on jõudnud lõpuks nii kaugele, kus neil avaneb reaalne võimalus tiitli nimel heidelda.