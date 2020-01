Kontaveit andis panuse Austraalia maastikupõlengute takistamiseks

Austraalias on alates möödunud aasta oktoobrist olnud ulatuslikud maastikupõlengud, mis on hävitanud rohkem kui terve Eesti suuruse maa-ala ega näita veel lõppemise märke. Kolme kuu jooksul on põlengutes hukkunud vähemalt 19 inimest, nende hulgas ka mitu vabatahtlikku tuletõrjujat.