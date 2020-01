Dopinguajakirjanik Seppelt paiskas Rahvusvahelise Tõsteliidu presidendi suurde dopinguskandaali

Saksa telekanali ARD ajakirjanik Hajo Seppelt avalikustas järjekordse dokumentaali, mille peategelane on seekord IWFi president Tamas Ajan. Ajakirjanik süüdistab teda korruptsioonis ja valemängurluses.

Seppelt tõstab esile mitmed kahtlased tehingud, mida teostas IWF. Näiteks 2013. aastal oli olemas dokument, mille kohaselt võlgnes Aserbaidžaan Rahvusvahelisele Tõsteliidule 500 000 dollarit, kuid ühtäkki võlgnevus kadus, kuigi summasid pole kuskile laekunud. Arvatavasti rikastus Ajan isiklikult selle najal, võttes summad vastu sularahas, et jälgi mitte jätta.

Seppelt väidab, et pooled 450 medalist, mis võideti vahemikul 2008-2017 on võidetud dopingupatuste sportlaste poolt. Neid sportlasi polevat kontrollitud aasta jooksul enne edu saavutamist, enamik neis Venemaa tõstjad.