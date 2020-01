Jürgen Klopp pahandas ajakirjanikega ja kiitis iluvärava löönud 18-aastast mängijat

«Ma armastan seda väravat,» kommenteeris Liverpooli juhendaja derbivõidu toonud Jonesi ilutabamust. «Kuid täna õhtul (pühapäeval – toim) oli palju häid esitusi. See oli erakordne värav ja Curtis Jones on silmapaistev mängija, kuid ma ei saa aru, miks pole keegi minult küsinud Pedro Chirivella, Neco Williamsi või Yasser Larouci mängu kohta. Kas see on märk, mida tahame poistele anda? Kas nad peavad skoorima? Muidu ignoreerime neid?» päris Klopp ajakirjanikelt.

Seejärel kiitis pealik ajakirjanike soovil Jonesi: «Las ma räägin Curtisest. Ta on uskumatu mängija, väga enesekindel. Ta ei jõua ära oodata mängimist esindusmeeskonnas. Ma olen teda tundnud kolm ja pool aastat. Ta on teinud suuri samme. Temast saab sada protsenti Liverpooli mängija, kui ei juhtu midagi imelikku. Ma pole üllatunud, et ta lööb selliseid väravaid, aga tal on veel palju õppida. Mõnikord unustame treeningutel, et tegemist on vaid 18-aastase mängijaga. Uskumatu. Saksamaal mängiks ta teistsuguse süsteemi tõttu noortemeeskonnas, kuid siin on ta esindusmeeskonna ümber.»