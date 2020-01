Meistrite liigas säranud hispaanlane naaseb Katalooniasse?

Kataloonias sündinud Olmo mängis Barcelona noorteakadeemias aastatel 2007-2014, misjärel siirdus mõnevõrra üllatuslikult Zagrebisse. Olmo murdis kiirelt Dinamo põhikoosseisu, kuid tema talent on särama löönud eelkõige tänavusel hooajal.

21-aastane ääreründaja lõi Meistrite liiga alagrupiturniiril kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Kokku on Olmo käimasoleval hooajal saanud 22 mänguga kirja kaheksa tabamust.

Olmo teenetest on huvitatud Londoni Chelsea, Manchester United ja Barcelona. Mängija on öelnud, et soovib Barcelonasse naasta, kuid seni pole katalaanid tema soetamiseks ametlikku pakkumist teinud, kirjutab jalgpalliportaal Goal.com.