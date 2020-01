Eesti koondise liider on kaotustest tüdinenud: aitab jutust, peame võitma hakkama!

«Viimane mäng oli Ukrainas 18. detsembril, nii et sain mõnusalt puhata. Jõulud veetsin kodus ja aastavahetuse sõpradega reisil. Nüüd on nii keha kui vaim valmis Eesti esindamiseks. On hea, et saame pikalt valmistuda ja neljapäevases Kääriku-laagris kambavaimu kasvatada,» õhkus Jaanimaast positiivsust.

«Luksemburgil on hoopis teine lähtekoht, sest neil on nädal varem kolm MM-valikmängu. Ma ei usu, et see neid füüsiliselt liigselt väsitab, sest tänapäeval osatakse kiirelt taastuda. Aga kui nad Slovakkia, Leedu ja Fääri saarte vastu tulemusi ei saa, võib see kindlasti mängijatele mentaalselt mõjuda,» arutles Eesti koondises ligi 300 väravat visanud paremsisemine.