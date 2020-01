Napikas! Eesti ralliässade uus aasta algas äreva momendiga

Baltimaades andsid terve detsembri tooni erakordselt soojad ja vihmased ilmad, mis muutsid Läti kruusateed väga pehmeks, mistõttu ei kannata need enam ralliautode trööpamist. Kuna ilmateade ja ka ilmatargad lähinädalateks külmakraade ei luba, pole traditsioonilist talverallit lihtsalt võimalik läbi viia.

Seetõttu hakkaski Läti meedias levima kuulujutt, juskui jäetaks Aluksne võidukihutamine sootuks ära. Pühapäeval kinnitasid ralli korraldajad siiski, et algselt jaanuari kolmandal nädalavahetusel toimuma pidanud võistlus lükatakse edasi 21.-22. veebruari peale.

«Ilmaga on praegu nagu on,» vahendab Läti ralliportaal Go4Speed võistluse korraldajate sõnu. «Praegu küll kergelt külmetab, kuid me ei saa sellega riskida. Me ei taha sarnast olukorda nagu paar aastat tagasi meie naabritel, kui teed olid mudased ja lörtsised. Oleme harjunud korraliku talveralliga, kuid praegu pole talveralli korraldamine väljaspool Skandinaaviat võimalik. Sünoptikud prognoosivad, et parem talveilm saabub alles veebruari teises pooles ja märtsis. Sellele panustame ka meie.»

«Mõistagi võinuks me riskeerida ja loota kergele külmale, kuid mis saanuks siis, kui seda ei tuleks ja me pidanukski sõitma külmunud kruusal? Kellele see oleks meeldinud? Kui ühtegi teist varianti poleks, siis võtnuks me selle riski ette, kuid praegu on kalendris veel mõned augud, mistõttu saime nii vangerdada. Meie ralli toimub nüüd pärast Rootsi MM-rallit ehk on ka väike lootus, et mõni sõitja, kes algselt poleks saanud osaleda, tuleb veel starti.»

Korraldusmeeskonna liige Renārs Salaks lisas: «Selle otsuse tegemine oli raske kuid õige. Meie eesmärk on korraldada korralik talveralli ning seetõttu peame ootama veebruarini. Meil lasub vastutus võistlejate ja pealtvaatajate ees, kuid sel aastal me jaanuaris talviseid tingimusi kahjuks pakkuda ei suuda. Loodame siiski veebruaris läbi viia korraliku talveralli, kuhu on kõik oodatud.»