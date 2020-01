Ohhoo! Legendaarne Pijpers naaseb Eestis viivuks peatreeneritoolile

«Arno on väga suur Saaremaa fänn ja tema valmidus selles mängus peatreeneri rolli asuda on igati mõistetav,» rääkis koondise abitreener Pelle Pohlak. «Neil aastatel, kui ta oli FC Flora ja koondise treener, käis ta tihti Saaremaal ning puhkas siin ka koos perega. See saar on Arnole väga südamelähedane,» vahendab FC Kuressaare kodulehekülg.

Kuidas hakkab kulgema Saaremaa koondise ettevalmistus ning milline roll saab sellel olema Arno Pijpersil, pole veel lõplikult selge. Küll aga peaks nii tunnustatud treeneri osalemine olema motiveeriv Saaremaa jalgpalluritele.

«Üks on kindlasti Arno, aga kindlasti on meestele ka väljakutse Uus-Kaledoonia koondis ise, sest nad mängisid ju Eesti C-koondisega oma kodus 1:1 viiki ja on saarlastele seepärast kindlasti paras pähkel,» lausus Pohlak.