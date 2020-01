Rahvusvaheline suusaliit: Veerpalu eitab seotust dopinguskeemiga

FISi poolt eile avaldatud teade kinnitab, et Mati Alaver, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Aleksei Poltoranin on veredopingu tarvitamise tõttu saanud nelja-aastase tegutsemiskeelu. Kvartetil on kolm nädalat aega otsus edasi kaevata Rahvusvahelisse spordikohtusse.