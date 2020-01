Šveitsi statistikafirma avaldas maailma kõige kallima jalgpalluri

Portugali superstaar Cristiano Ronaldo paikneb edetabelis alles 49. kohal. Juventuse ründaja väärtuseks on märgitud 80 miljonit eurot. Konkurentidest väiksem hind on tingitud ilmselt Ronaldo vanusest: portugallane on 34-aastane, kui esikoha hõivanud Mbappel on selja taga kõigest 21 eluaastat.