Wayne Rooney asemele? Erik Sorga on lähedal liitumisele D.C. Unitediga

Hollandi portaali soccernews.nl andmetel peavad noorele ründajale jahti ka teised Ameerika vutiliiga klubid New York Red Bulls ja Chicago Fire. Washington Posti väitel on favoriit eestlase värbamisele siiski just D.C. United, kes tasuvat Florale ülemineku eest 450 000 eurot. Sorga aastapalgaks prognoositakse 135 000-180 000 eurot.