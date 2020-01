Vanameistri siht: tõusta tänavu autoralli MM-sarjas väga eksklusiivsesse klubisse

53-aastane Marti debüteeris MM-sarjas juba 1992. aastal, kui luges kaarti Oriol Gomezile. Aastate jooksul on ta koostööd teinud teiste hulgas kahekordse maailmameistri Carlos Sainzi ja Dani Sordoga.

Üldarvestuse poodiumile on Marti MM-tasemel tõusnud 48 korda, lisaks on ta kolm korda ralli võitnud. Triumfid jäävad kaugesse aega - 2001. aastal oli ta Korsikal parim Jesus Purasega, 2003. aastal Türgis ja aasta hiljem Argentinas Sainziga.

«Üks hea sõber ütles mulle, et mul on 200 rallini jõudmiseks vaja teha 4 starti. Mulle meeldiks väga, kui teeksin selle 2020. aastal ära,» ütles Marti sotsiaalmeedias.

Sõitjatest on üle 200 MM-ralli kogemus vaid Jari-Matti Latvalal. Martiga samal pulgal on Sainz. Kaardilugejatest on eksklusiivsesse klubisse jõudnud vaid soomlase paarimees Miikka Anttila (219).