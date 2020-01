Kalev/Cramo jahib Leedu skoorimasinat, muutusi on oodata ka korvi all

Eesti meisterklubi sihikul on Kaunase Žalgirise süsteemi kuuluv Arnas Velicka. Mullu pallis 20aastane mängujuht Tartu Ülikooli meeskonnas, tänavu laenas Leedu suurklubi ta Preinaisse. Kuigi hooaeg algas noormehe jaoks üsna hästi, on tema roll viimastes mängudes veidi kahanenud.

«Jutud on nii tõsised, et meil on vaja veel klubi omanikega läbi rääkida,» kommenteeris Cramo abitreener Indrek Reinbok Postimehele. «Aga ta oleks treenerite jaoks väga hea lisakäik. Meie soov oleks igal juhul saada jõudu juurde pick’n’rolli mängijate osakonda.»