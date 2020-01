Verstappeniga lepingut pikendanud Red Bull: Max olnuks Mercedese esimene valik

2023. aasta lõpuni sõlmitud leping Verstappeniga tähendab, et Red Bulli lähitulevik esisõitja osas on ilmselt paigas. Kuulujuttude kohaselt peab aga Lewis Hamilton läbirääkimisi Ferrariga ja Marko hinnangul olnuks Mercedese esimene valik kuuekordse maailmameistri asemele just Verstappen.

«Meil on keeruline öelda, millised on Ferrari ja Hamiltoni suhted, kuid on selge, et kui Hamilton läheb 2021. aastal Ferrarisse, peab Mercedes tegutsema. Max olnuks sel juhul Mercedese esimene valik,» lausus Marko väljaandele Auto Motor und Sport.

Red Bulli juhtfiguur lisas: «Lepingu pikendamine oli meie jaoks oluline samm. Nüüd oleme tuleviku osas enesekindlamad.»