Ametlik: Erik Sorga lõi käed USA profiliiga klubiga

Sorga liitub D.C. Unitedi reservmeeskonna Loudoun Unitediga, kuid nii pea kui võimalik, liigub endine floralane esindustiimi juurde, kirjutab FC Flora kodulehekülg.

Loudoun United mängib USA tugevuselt teises ehk USL liigas, kuuludes sealses konverentsidega liigaformaadis idakonverentsi. D.C. Unitedi näol on tegemist neljakordse MLSi võitjaga, kelle viimane karikas jääb aastasse 2004. Samuti on neljal korral võidetud Supporters’ Shield karikas, mis antakse parima põhihooaja tulemusega meeskonnale. Sel sajandil on kahel korral võidetud ka USA karikavõistlused vastavalt 2008. ja 2013. aastal.

Eelmisel hooajal lõpetas Washingtonis baseeruv D.C. United põhihooaja idakonverentsis viiendal kohal, kaotades play-off’i esimeses ringis pärast 1:1 lõppenud normaalaega hilisemale finalistile Torontole tulemusega 1:5.

Sorga sõnul ei sündinud otsus lihtsalt. «Olin ühest hetkest täpselt kursis sellega, mis minu ümber toimub ja millised võimalused mul on. Kaalusime üheskoos plusse ja miinuseid, samuti oli võimalik jääda ootama sportlikult veel paremat võimalust, aga ma arutasin asja perekonnaga läbi ja otsustasin nii. Mul on hea meel, et ka klubi toetas mind otsuse tegemisel. Tuleb öelda, et selle mõne nädalaga sain ka palju rohkem infot selle kohta, mis üldse jalgpallurite turul toimub, olin seda asja endale varem ette kujutanud oluliselt lihtsamalt.»

Väravamasin annab endale aru, et nüüd sõltub edasine karjäär eelkõige temast endast. «Keskendun sellele ja usun, et tulen võõras keskkonnas hästi toime. Näen USA liigat tasemelt sobivana, mis ei tähenda, et midagi võiks tulla kergelt. Jalgpallurina põlen soovist minna väljakule treenima ning mängima ja andma endast kõik. Loomulikult tahan saada ka Eesti koondises kindlaks esiründajaks ja kinnitan, et tulen ka teiselt poolt ookeani alati, kui mind kutsutakse koondise eest mängima.»

Welcome to the squad Erik Sorga 🔥



📰: https://t.co/BFvcqXbMwm pic.twitter.com/JRIAeLI4Fk — Loudoun United FC (@LoudounUnitedFC) January 8, 2020

FC Flora president Pelle Pohlak: «Pidime otsustama, kas avanev aken on õige aeg üleminekuks. Need arutelud olid novembris ja otsus oli, et pigem jah, eeldusel, et suudame leida või tekib õige võimalus.

Kirjeldasime ära suunad: ideaalse võimalusena pidasime silmas Hollandi liiga esimese poole klubisid, ideaalilähedaseks Portugali, Taani, Belgia ja Šveitsi sarnase loogika alusel toimivaid klubisid. Suurliigade poole pigem ei vaadanud. Ka mõned Rootsi klubid olid selles loogikas sees. Seejärel tulid võimalikud head sammud, mille hulka kuulusid ka MLSi klubid, eeldusel, et seal on võimalik saada mänguaega.»

Ta lisas: «Eelnev jutt käib sportliku nurga alt. Hollandi arvestatavatest klubidest oli Erikul lõpuks üks võimalus minna pooleks aastaks duublisse laenule ja kaks võimalust oodata pakkumist suvises aknas. Ka üks atraktiivne Portugali klubi ja üks Taani klubi soovisid oodata ja vaadata suveni. Oli ka konkreetne pakkumine Rootsist, aga majanduslikult nõrgavõitu. Oli ka kaks rahaliselt tugevat võimalust n-ö jalgpalliliselt kummalistest kohtadest, aga neid me edasi ei viinud, sest seal polnud piisavalt sportliku arengu loogikat.