M-Sport tegi auto kallal suure uuenduse, millega oodatakse igalt etapilt rallivõitu

M-Spordi juht Malcolm Wilson usub, et tehtud uuendused aitavad soomlastel veelgi kiiremad olla. Peagi peaks Ford Fiesta WRC saama uue mootori, mis läbis täieliku uuenduskuuri. «Need ei ole väikesed uuendused,» rääkis Wilson.

«Arvan, et tegime automootoris suurima uuenduse alates sellega tegelemisest aastast 2017. Esimestel etappidel pole see siiski veel kasutused, kuid juba Argentinas peaks kõik korras olema,» selgitas M-Spordi juht. «Tegime koostööd Fordi tehasega, et probleemid mootorivõimsusega saaksid lahenduse.»