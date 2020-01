Saaremaa treener esimestest triibulistest: mina kaotasin ja meeskond kaotas

«Kaotasime, sest tegime otsustavatel hetkedel liiga palju lihtsaid vigu. Tundus ka, et me ei saanud soosikukoormaga eriti hästi hakkama. Arvasime, et peame võitma, aga kui mäng ei sujunud, hakkas pinge segama,» mõtiskles Kalmazidis.

«Esimeses geimis ründasime väga hästi. Sellise protsendi (78% - toim) juures ei ole üldiselt võimalik kaotada, aga kui eksid vastuvõtul ja servil nii palju, siis vahel saab. Pärast tegutsesime tasakaalustatumalt, aga ka Selver oli täna väga hea,» tõdes kreeklane.

Kalmazidis tunnistas, et jäi treeneriteduellis itaallasele Alessandro Pirolile alla. Selveri poolelt vahetuspingilt sekkunud ja meeskonna parimaks kerkinud 18-aastase Timo Lõhmuse superpartiiks (17 punkti) ei oldud valmis.

«Keskendusime Matej Šmidlile,» pidas ta silmas Selveri tšehhist põhidiagonaali, kes täna ebaõnnestus (rünnakud 10st 2). «Nr 8 (Lõhmus – toim) vastu me ei valmistunud. Aga ei olegi võimalik valmistuda kõigi 14 mängija vastu.»

Saarlaste uue lootsi vahetused samal ajal tulu ei toonud – näiteks Rauno Tamme sekkus esimese geimi lõpus äärmiselt ebaõnnestunult, loodetud tulu ei toonud ka sidemängija (Artis Caics Reto Gigeri asemel) vahetus teises geimis. «Tundsin, et pean midagi muutma. Raunol oli natuke ebaõnne, ta peale tuli kohe väga hea serv. Vahel nii juhtub, midagi pole parata. Jah, Selveril õnnestusid täna asjad meist paremini. Mina kaotasin ja meeskond kaotas.»

Ent Kalmazidis suhtus allajäämisse rahulikult. «Olen siin olnud ainult kolm päeva. See on liiga lühike aeg, et nõuda suuri muutusi minult või meeskonnalt. See polegi mu eesmärk. Vaatan rahulikult, kus kõige enam juurde peame panema. Loodetavasti saan selleks aega.»