Videointervjuu ⟩ Pupart kritiseeris Tali treeninguid: tihtipeale oli freestyle, me ei teinud suurt midagi

Keith Pupart, võib öelda, et esimene mäng uue peatreeneri käe all ebaõnnestus. Miks?

Jah, see mäng oli meie poolt hapu. Kindlasti tahtsime paremini mängida, paremat mängu näidata, aga olime kuidagi kammitsetud – panime endale suured pinged peale, meie mäng üldse ei jooksnud. Pilt oli päris nukker.

Kas näed siin mingisugust seost treenerivahetusega – pole veel leitud üksteist – või ei oma see tähtsust?

Ei, treenerivahetusega ei ole siin midagi pistmist. Uue treeneriga oleme teinud kolm-neli trenni, selle pealt mingeid suuri muutusi loota on natuke liiga palju. Treeneriga ei ole siin midagi pistmist, treener on väga hea.

Mida nende treeningute ja muude juttude põhjal esimese mulje kohaselt Ioannis Kalmazidis võrreldes Urmas Taliga muutnud on?

Minu meelest on meil mingid asjad konkreetselt paika pandud – mida ja kuidas teeme. See on võib-olla suurim vahe ja trennis teeme spetsiifilisemaid asju.