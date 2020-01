Eesti koondislane sai koduklubist hundipassi

Artjunin liitus Etariga 2018. aasta suvel, mil sõlmis meeskonnaga kaheaastase lepingu. Kuigi kontraht pidanuks kehtima tänavu suveni, otsustati osapoolte kokkuleppel see enneaegselt lõpetada.

Tallinna Levadiast tuule tiibadesse saanud Artjunin on oma karjääri pallinud veel Rumeenias (SR Brasov) ja Poolas (Legnica Miedzis). Eesti koondises on keskkaitsja platsile saanud kuues mängus, viimati 2014. aasta detsembris Katari vastu. Koondisekutseid on ta teeninud ka hiljem, viimati tunamullu novembris, kui jälgis pingilt UEFA Rahvuste liiga kohtumisi Ungari ja Kreeka vastu.