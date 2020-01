Soome rallitalent tunneb Latvalale kaasa: «Tegelikult on ta WRC-sarja üks kiiremaid.»

Kusjuures 19aastane rallitalent on 15 aastat vanema kolleegi saatuses osaliselt süüdi, sest tema on üks kolmest uuest Toyota piloodist. Lisaks Latvalale pidi Jaapani autotootja tiimist lahkuma Kris Meeke, Ott Tänak otsustas ise Hyundai kasuks.

Rovanperä jätkas: «Jari-Matti meeldib mulle nii sõitja kui ka inimesena. Ta on kogu sarja üks toredamaid kutte ja korralik piloot. Kahju, et tema eelmine hooaeg ebaõnnestus. Tegelikult on ta WRC-sarja üks kiiremaid.»

«Pingutan sponsorite otsimisega, et saaksin võistelda ka Sardiinias, Portugalis ja Walesis. Unistan veidi ka Uus-Meremaa rallist, kuid tõenäoliselt on see liiga kallis,» tõdes Latvala. «Aga olen alles 34, usun, et mind ootavad ees veel mitu head aastat.»