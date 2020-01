120 000-eurone luksuskell leidis tee Bø randmele omapärasel viisil

Eelmise aasta lõpus vahendas Postimees uudist , et Bø on viimastel võistlustel kandnud Richard Mille’i käekella, mille hind küündib 120 000 euroni. Lugu, kuidas kell Bø randme ümber sai, on omamoodi huvitav.

Kui võiks eeldada, et sellise mastaabiga sportlase leiavad sponsortehingud ise üles, siis seekord läks vastupidi. Nimelt pöördus laskesuusatäht ise Richard Mille’i poole ja pakkus neile koostööd. «Kirjutasin nende turundusjuhile e-kirja. Ega ma algul väga palju ei lootnudki, sest tegu on suure brändiga. Kuid nad said aru, et mul on hästi läinud ning nad soovisid minuga koostööd teha. Hüppasin õnnest lakke,» sõnas Bø.