Sildaru kutsetunnistuse puudumisest: sain Kellyle paberita ukse lahti, usun, et saaks ka Henryle

Miks ei ole Sildaru seni kutsetunnistust omandanud? «See on ühtepidi kättevõtmise asi. Jube tobe oleks midagi sellist ajapuuduse taha ajada, aega saab alati võtta. Olen ilmselt mõelnud, et sellega või selleta mul midagi tegemata ei jääks. Sain ilma paberita Kellyle ukse lahti ja usun, et saaksin sellise võimaluse tekitada ka Henryle. Paber seda ei tee. Parimal juhul kinnitab paber, et sul on teadmised, aga see ei garanteeri midagi. Kindlasti ei ole ma paberi vastu, plaanin üks hetk selle niikuinii ära teha,» lubas Sildaru.

Samas on tal sarnaste auhinnagalade kohta selge arvamus. «Erinevaid spordialasid on keeruline ühele joonele panna. Rahvahääletused on väga toredad asjad ja mul on hea meel, et rahvas kaasa elab ja arvamust avaldab, aga sport võiks jääda staadionile. Kuidas sa hindad erinevatel spordialadel saavutatut, kuidas sa tegelikult hindad seda? Minu arvates on see keeruline. Kuidas sa võrdled Tänakut ja Kirti? Mina ei oskaks ühte või teist eraldi esile tuua. Kui see on maitse asi, siis on ka lõpptulemus maitse asi.»