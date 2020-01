Kaspar Lees: neli päeva sujusid töises õhkkonnas

«Võrreldes sügisega ongi ehk suurim muutus, et kõik, kes peaks kohal olema, on tervetena koondises. Nii oli Käärikulgi tähtis lihvida just omavahelist koostööd, et eelmistest tsüklitest puudunud mehed kõigega kursis oleks. Usun, et üksteisemõistmine on veelgi parem ning suudame mängutempot ja -taset tõsta,» hindas Lees.