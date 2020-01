Kristjan Ilves hooaja avavõistlusest: keha oli natuke šokis

Eelnevad kolm MK-etappi pidi ta vigastuse tõttu kõrvalt vaatama, mistõttu oli võistlusnälg üsna suur: «Telekast on muidugi tore vaadata, aga tahaks ikka ise rajal olla. Norra poistel on ka hästi läinud, siis tuli tahtmine veel kiiremini. Hea, et olen karussellis tagasi ja saan hakata võistlustele keskenduma.»

Kuigi üldisele seisule on raske veel hinnangut anda, loodab Ilves, et iga järgneva võistlusega rühib ta kõrgemale. «Eelkõige on vaja hüppepotentsiaal ära kasutada. Näen ise ka, et kui suudan tehniliselt üsna nigela äratõukega hüpata 20. koha piirile, siis potentsiaal on palju kõvem. Suusarajal on samuti paremate päevade tasemest asi kaugel. Arvan, et natuke läheb veel aega,» vaatas kahevõistleja optimistlikult tulevikku.