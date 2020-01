Kuuba, Saar ja Must jõudsid kodusel turniiril veerandfinaali

Kuuba jäi tänase päevaga rahule. «Suutsin mõlemat mängu kontrollida. Kindlad võidud tähendasid seda, et ma ei pidanud energiat liigselt kulutama,» ütles Kuuba Postimehele. Ta oli päeva alustanud 21:13, 21:9 eduga ukrainlanna Natalja Voitsehhi üle. Voitsehhist oli ta kindlalt jagu saanud ka nädal tagasi Saksamaa Bundesliga mängus.

Mida oodata homsest? «Hayashi on hea tasemega, jaapanlased ei saadagi kunagi Euroopasse nõrku mängijaid. Kuid kindlasti on ta mängitav, vaatan täna õhtul tema mängu video üle,» lausus Kuuba.

«Päeva võib kokku võtta nii, et teise vastase mängustiil sobis mulle paremini kui esimese oma, lisaks tundsin ennast väljakul iga geimiga üha paremini. Õhtul oli tunne parem kui hommikul,» ütles Must.

Homses veerandfinaalis on Musta vastane belglane Maxime Moreels. «Me mõlemad võitleme olümpiakoha eest, tuleb mõlema jaoks väga tähtis mäng. Ta mängis eelmise aasta lõpupoole hästi, siin alustas kahe võiduga. Usun, et tuleb tasavägine mäng,» vaatas Must ettepoole.