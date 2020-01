Noorte olümpia avapäev: Levandi pani publiku rõkkama

Kaksikud Erik ja Marek olid võitude üle väga õnnelikud, kuid juba homme on vennad vastamisi. Üks peab võitma, teine kaotama. «Mis seal ikka – see ongi hoki,» muigas mänge vaatama tulnud Eriku ja Mareku isa, endine hokimängija Roman Potšinok.

«Nii kui nad litri saavad, tahavad nad kohe väravale peale joosta ning nii jooksevad nad end veidi lukku,» selgitas Kudeviita. «Üritasin neile öelda, et ärge minge peale ja tehke väike paus, aga nad veel ei tahtnud mind kuulata. See oli alles esimene mäng, kuus on veel ees. Küll me selle suhtluse korda saame.» Homme on jäähokinoortel kavas suisa kaks mängu.