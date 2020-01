Ilusa hüppe teinud Ilvesel läks suusarajal raskeks, kuid esimesed punktid tulid

Sarnaselt eilsele lähimate jälitajate ees enam kui 20 sekundit varem rajale saanud Jarl Magnus Riiberil polnud täna lihtne päev. Kuigi poolel distantsil oli norralase edu veel 21,4 sekundit, püüdsid konkurendid ta varsti kinni.

«Eelkõige on vaja hüppepotentsiaal ära kasutada. Näen, et kui suudan tehniliselt üsna nigela äratõukega hüpata 20. koha piirile, siis potentsiaal on palju kõvem,» ütles Ilves eile pärast hooaja esimest võistlust.