Barcelona palkab peatreeneriks klubi endise kapteni?

Peamiseks asendajaks Valverde asemele nähakse Barcelona endist kaptenit, kes on praegu Katari kõrgliigaklubi Al Sadd peatreener. «Xavi osas käivad läbirääkimised, aga saan öelda, et praegu on Xavi Al Saddis,» rääkis Al Saddi spordidirektor Mihammad Ghulam Al-Balushi. «Lõpliku otsuse langetavad Al Saddi juhtkond, Xavi ja Barcelona juhtkond.»

Xavi ei kommenteerinud meedia spekulatsioone, kuid sõnas, et kohtus hiljuti Barcelona jalgpallidirektor Eric Abidaliga. «Keskendun praegu Al Saddi juhendamisele. Abidal on minu sõber ja kohtusin temaga. Ta oli siin ja arutasime erinevaid asju. Ma ei saa salata, et Barcelona juhendamine on minu unistus. Ütlesin seda mitu korda,» lausus Xavi.