Bottas vastasseisust Rovanperäga: ootan seda väga

Bottas, kes lõpetas vormel 1 maailmameistrivõistlused teise kohaga, sõnas auhinda vastu võttes, et 2019. aasta oli väljakutsuv. «Kuid see oli ka motiveeriv ja tasuv. Lähen uuele aastale vastu võistlusjanuliselt. Muidugi on mul ka kõrvalisi projekte, näiteks autoralli meistrivõistlused järgmisel nädalavahetusel,» sõnas Bottas.