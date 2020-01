Pärnu alistas TalTechi ja jätkab play-off kohal

«Ülimalt tähtis võit meie jaoks. Tahame Eesti satsidest esikuuikus olla ja teadsime, et TalTech on kohe meie kannul. Saime nüüd hingamisruumi. Teadsime, et neil on tagamängijad Eric Schmalz ja Norman Käbin puudu ning üritasime agressiivselt nende tagumiste vastu mängida. Ivars Rihards Žvigurs on meil ka varsti tagasi, kes annab meile kaitses lisajõudu. Oleme tõusuteel ja ei saa hetkel kurta. Eesmärgid on vähemalt sama suured kui eelmisel hooajal. Tahame play-offiks võimalikult hea asetuse endale saada ja siis vaatame, mida kevad toob,» rääkis Rannar Raap pärast mängu.