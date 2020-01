Vipsi tuleviku eest vastutav vormeliguru loobus noori silmas pidades kogenud piloodist

Marko lausus portaalile Motorsport-Total.com, et Hülkenberg tuli Red Bulli jutule, et saaks karjääri vormel-1 sarjas jätkata. Kuid Red Bull nimetas Max Verstappeni kõrval teiseks sõitjaks Alexander Alboni. «Algatus tuli Hülkenbergilt,» kinnitas Marko. «Tol ajal me ei teadnud, kas jätkame Alboniga, seega oli kõik lahtine. Kui olime valinud Alboni, oli selge, et Hülkenbergi jaoks meil ruumi pole.»