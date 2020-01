Charles Leclerc andis Ferrari fännidele lubaduse

Möödunud hooaja eelviimasel võidusõidul Brasiilias põrkas Leclerc meeskonnakaaslase Sebastian Vetteliga kokku ja mõlemad Ferrari mehed pidid sõidu katkestama. Leclerc paigutab selle intsidendi tööõnnetuse kategooriasse. Ta lubas, et 2020. aasta hooajal säärast krahhi vormelisõbrad ei näe.

«Oleme väga konkurentsihimulised ja mõnikord võib rajal minna olukord ärevaks,» lausus monacolane BBC vahendusel. «Kuid siiski, oleme mõlemad küpsed sõitjad – mis juhtub rajal, see jääb rajale, väljaspool rada oleme teistsugused. Arvan, et see oli hea õppetund meile mõlemale. Seda ei juhtu enam,» lubas Leclerc.