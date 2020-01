«Paberil oleme ehk soosikud, aga see ei tähenda midagi.»

Väikeriigi käsipall on viimastel aastatel tublisti arenenud ning vaikselt tulemusigi saavutanud, ehkki eelmisel nädalal kaotati kolm mängu MM-valiksarjas.

«Nagu enamikes riikides, on Luksemburgiski populaarseim spordiala jalgpall. Käsipall aga kogub pidevalt populaarsust – ajalehtedes ilmuvad liigamängude ülevaated, telekanalites tehakse kokkuvõtteid,» vihjas kasvavale meediahuvile Eesti parim naiskäsipallur Alina Molkova, kes pallib Luksemburgi klubis CHEV Diekirch.

Kohalikud klubid esinevad hästi eurosarjades

«Riik on muidugi väike, igale spordialale kohalikke tegijaid ei jätku. Seega on nii meeste kui naiste käsipalliklubides palju mängijaid välismaalt, peamiselt Poolast, Serbiast ja Portugalist, aga teistestki riikidest. Mõned klubid on professionaalsed, ent enamik siiski amatöörid,» kirjeldas Molkova.

Luksemburgi rahvusmeeskond osales ainsa korra suurvõistluste finaalturniiril 1958. aastal, kui Saksa DV-s toimunud MM-il saadi alagrupis kolm hävitavat kaotust väravate vahega 20:128. Viimastel aastatel on aga tulemused paranenud, näiteks 2019. aasta MM-valiksarjas alistati Slovakkia ja tehti Soomega viik.

«Sügisel alistas Luksemburg sõprusmängus EM-finaalturniirile jõudnud Läti koondise, aga nädala lõpul toimunud MM-valikturniiril saadi kolm kaotust. Kindlamalt jäädi alla Slovakkiale ja Leedule, vastavalt 16:22 ja 22:32, kuid Fääri saartele kaotati 22:24,» teatas Eesti rahvuskoondise abitreener Martin Noodla.

Tasub mainida kohaliku klubikäsipalli arengut. Tänavu osales eurosarjades neli klubi, kellest Differdange’i Red Boys on endiselt konkurentsis, lülitades EHF Challenge Cupi sarjas välja Kristo Voika koduklubi Nove Veseli TJ Sokoli. Järgmises ringis kohtutakse Martin Grištšuki tööandja Praha HC Duklaga. Valitsev meister Handball Esch jäi EHF Cupil kahe mängu kokkuvõttes vaid nelja väravaga alla tugevale Poola klubile KS Azoty-Pulawy.

Mitmed Luksemburgi võtmemängijad jäävad eemale

«Luksemburgi koondises pole suuri staare, enamik mängijaid on kohalikust liigast. Aga meeskond on küllalt hästi kokku mänginud, peaaegu nagu klubitiim. Võideldakse hambad ristis igas olukorras lõpuni ja rünnakul mängitakse kannatlikult. See tähendab, et meiegi peame oleme kaitses lõpuni valvsad ja mitte kiirustama,» sõnas Noodla.

Meie EM-vastase koosseisus on kolm pallurit Saksamaa kolmanda liiga klubidest, kellest 19-aastane Dimitri Mitrea eelmisel nädalal MM-valiksarjas kaasa ei teinud. Mineviku suurklubis Rostocki HC Emporis mängival paremsisemisel olid nimelt liigamängud. Seljavigastuse tõttu jäi Luksemburg ilma kogenud esiväravavaht Chris Augerist.

«Väidetavalt on Mitreal valus vasak käsi, nii et tema tugevdab meeskonda kindlasti. Meie õnneks jäävad lisaks Augerile eemale ka mängujuht Martin Müller ja vasaksisemine Yann Hoffmann. Tähtsam kui vastaste mäng on siiski oma asjad õigesti ja hästi ära teha. Paberil oleme ehk soosikud, aga see ei tähenda midagi,» kinnitas Noodla.

Luksemburgi koondist juhendab 44-aastane serblane Nikola Maleševic, kel selja taga muljetavaldav mängijakarjäär. Koondisetasemel esindas ta nii Serbiat kui Bosnia ja Hertsegoviinat. Maleševic pallis 13 aastat tugevas Prantsusmaa liigas, lisaks teenis leiba ka Serbia, Itaalia ja Luksemburgi klubides. Rahvuskoondist treenib ta alates 2018. aastast.

«Tean, et Luksemburgi meeste koondis on väga ühtne, analüüsib vastaseid põhjalikult ja on viimastel aastatel arenenud. Õnneks sai Eesti koondis kõik paremad mängijad seekord kokku ning ootan, et näidatakse head käsipalli ja võitlusvaimu. Loodan meie meeskonna võitu ja plaanin minna Eestile kaasa elama,» kinnitas Molkova.