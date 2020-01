Suur ülevaade: kas ja kuidas mõjutab sportlase-treeneri intiimsuhe tulemust?

«Ühest küljest on tegemist lähisuhtega, mis sageli võib olla nii usaldav ja avatud nagu lapse ja lapsevanema suhe, ent teisest küljest on tegemist hierarhilise võimusuhtega. Uuringud näitavad, et õpilase usalduse baasilt tekkiv intiimsuhe kipub pigem sportlase karjääri kahjustama, sest sportlane ei julge treeneri lähenemiskatseid tagasi tõrjuda või muutub muul moel väga haavatavaks,» selgitas kogenud spordipsühholoog Aave Hannus treeneri-õpilase vahelise lähisuhte tagamaid.