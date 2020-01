Laskesuusatamise MK-etapp saab jälle kriitikat: korraldajad on liiga ülbed!

«60 suusapaari raisku minemine on suur kulu. Korraldajal peaks olema rohkem lund varutud, et rajal poleks nii palju kive ja kruusa. Oberhofi etapi korraldajad on minu silmis liiga ülbed,» turtsatas Fenre.

Oberhofi radade eest hoolitsenud Detlef Kotlinsky lausus vastu, et tingimused polnud tema hinnangul nii kehvad nagu räägitakse. Ta lisas, et säärastes oludes on suusaradu vaat et võimatu hästi ettevalmistada.